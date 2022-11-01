الداخلية تضبط تاجرى عملة بالسوق السوداء فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل بشركة شحن ، مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبصحبته أحد الأشخاص (تاجر قطع غيار ، مقيم بمحافظة القاهرة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين، وعثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "محلية وأجنبية").

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.