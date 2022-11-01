الحكومة تنفى تراجعها عن مشروعات تطوير وترميم المدارس بشمال سيناء

كتبت هند مختار

كشف للمركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تراجع الحكومة عن مشروعات تطوير وترميم المدارس بمحافظة شمال سيناء، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الحكومة، أنه لا صحة لتراجع الحكومة عن مشروعات تطوير وترميم المدارس بمحافظة شمال سيناء، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار أعمال تنمية وتطوير قطاع التعليم بشمال سيناء، والذى يأتى على رأس أولويات الوزارة، سواء من خلال ترميم وتجديد المدارس القائمة أو إنشاء مدارس جديدة، بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، مُوضحةً أن جملة الاستثمارات التي تم إنفاقها على قطاع التعليم بشمال سيناء خلال عامين بلغت نصف مليار جنيه، فيما بلغت تكلفة إنشاء وتأهيل المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023 نحو 240 مليون جنيه، حيث تم إنشاء 22 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإقامة أجنحة في مدارس قائمة، إلى جانب رفع كفاءة 14 مدرسة بالشيخ زويد، مُشيرةً إلى أنه سيتم إنشاء 3 مدارس جديدة بالعريش خلال العام الدراسي الجديد وهى مدارس "المتفوقين والتجريبية والمتعددة".