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الحبس سنة مع الشغل لـ3 أشقاء بتهمة ضرب وإحداث عاهة لشخص فى سوهاج

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 02:12 م
الحبس سنة مع الشغل لـ3 أشقاء بتهمة ضرب وإحداث عاهة لشخص فى سوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ش.ك" عامل وشقيقيه "ع.ك" و"ع.ك" عاملين بالحبس سنة واحدة مع الشغل لاتهامهم بضرب المجنى عليه "ح.ع" وإحداث عاهة مستديمة له بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشأة عندما تلقى رئيس مباحث المنشاة بلاغًا بإصابة المجنى عليه أثر التعدى عليه بعصا شوم وإحداث عاهة مستديمة له، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهمين والمجنى عليه  فقاموا بضربه بعضا شوم مما أحدث إصابته، والتى تسببت له فى عاهة مستديمة.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 


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