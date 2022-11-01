الحبس سنة مع الشغل لـ3 أشقاء بتهمة ضرب وإحداث عاهة لشخص فى سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشأة عندما تلقى رئيس مباحث المنشاة بلاغًا بإصابة المجنى عليه أثر التعدى عليه بعصا شوم وإحداث عاهة مستديمة له، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهمين والمجنى عليه فقاموا بضربه بعضا شوم مما أحدث إصابته، والتى تسببت له فى عاهة مستديمة.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.