التعليم: 14 جدارة يتقنها خريجى المدارس الفنية بالمناهج المطورة

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه تم تحديد 14 جدارة عامة يجب أن يتقنها الخريج وهى: التوافق مع معايير السلامة والصحة المهنية - الحفاظ على البيئة - التوافق مع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات -التقويم والتقييم الذاتى - الإبتكار وريادة الأعمال - التوافق مع معايير العمل الدولية - التوافق مع الأخلاقبات المهنية -التنمية المستدامة - تحديد وتحليل واقنراح حلول للمشكلات - العمل الجماعى وتكوين فرق عمل -الرياضيات والعلوم الطبيعية - المهارات اللغوية – التعاون -ضبط وتوكيد انظمة الجودة.

وأوضح نائب الوزير: أن ريادة الأعمال والابتكار تعد أحد أهم الجدارات العامة التى يجب أن يتقنها خريجى التعليم الفنى، ويمثل هذا الأمر عاملا أساسيا ومشتركا فى كل عمليات تطوير التعليم الفنى فى دول العالم الأخرى، موضحا أن الإتحاد الأوربى تبنى منذ 2006، 8 جدارات أساسية للتعليم ، كان من بينها جدارة "المبادرة وريادة الأعمال.

وتابع نائب الوزير: تعد جدارة "ريادة الأعمال" من أهم الجدارات العامة التى تم اختيارها على المستويين القومى والعالمى كأحد أهم جدارات التعليم والتعلم فى القرن الحادى والعشرين وكللت جهود الوزارة وشركاء التنمية بدمج مقررى "ريادة الأعمال والابتكار والتوجيه والإرشاد المهنى" ضمن الخطط الدراسية للبرامج المطورة المبنية على أساس منهجية الجدارات والتى بدأ تطبيقها منذ عام 2019 وسننتهى من تطبيقها فى جميع المدارس فى عام 2024.

وأكد الدكتور محمد مجاهد: تشتمل الجدارات الخاصة بمقرر "الابتكار وريادة الأعمال" على : اكتساب المهارات الريادية الشخصية - اكتشاف الفرص الريادية و تقييم الافكار - اساسيات التخطيط و الادارة للمشاريع الريادية - إدارة فرق العمل - أساسيات التخطيط المالي و الاقتصادي للمشاريع الريادية.

ومن الجدير بالذكر أن اكتساب الطلاب للجدارات يتم من خلال المشاركة و التعلم من خلال التطبيقات و الأنشطة و التعلم بالممارسة من خلال اختيار أحد أفكار المشاريع الريادية و تطبيق جميع الجدارات عليها من خلال مشروع تخرج، ولاشك أن خريج التعليم الفنى المسلح بجدارات الابتكار وريادة الأعمال سيكون قادرا على بدء مشروعه الخاص إذا ما توفر له التمويل المناسب مما سيساعد على انتشار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مما سيعمل على دعم الاقتصاد المصرى بصفة عامة.