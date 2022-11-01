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التعليم توجه بطباعة امتحانات الشهر لصفوف النقل من موازنة المديريات

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 09:08 ص
التعليم توجه بطباعة امتحانات الشهر لصفوف النقل من موازنة المديريات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم رصد كافة الظواهرة التى صاحبت إجراء الامتحانات الشهرية التى تجريها المدارس في الوقت الحالي لكافة صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة.
 
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نحو اتخاذ اللازم لاستغلال كافة الموارد والاعتمادات المتاحة بموازنة المديرية لطباعة الامتحانات بالإدارات التعليمية المختلفة، وتذليل أي عقبات فى سبيل إتمام الامتحانات على أكمل وجه.
 
كانت المدارس بدأت عقد اختبارات الشهر لصفوف النقل من الرابع حتى الثانى الثانوى عدا طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، نرصد فى التقرير التالى هدف الامتحانات وضوابطها:
 
1. تعقد الامتحانات فى المدارس حسب جداول الامتحانات التى تم وضعها من قبل الإدارات.
2. تم وضع الأسئلة من قبل التوجيه الفنى بالإدارات والمدارس.
3. الأسئلة تشمل ما درسه الطالب فى شهر أكتوبر منذ بدء العام الدراسى الجديد,
4. تعقد الامتحانات خلال اليوم الدراسى وزمن امتحان المادة حصة دراسية واحدة فقط.
5. لا تعطل الامتحانات سير الدراسة وانتظامها يوميا.
6. يؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى 3 اختبارات فى الترم نهاية أكتوبر ونهاية نوفمبر المقبل بجانب امتحان الفصل الدراسى الأول.
7. مخصص 10% من درجات المادة لاختبار الشهر.
8. توزع درجات الطالب بواقع 80% من درجة اختبار نهاية الفصل.
9. 10% من درجة امتحان الشهر، و5% على المواظبة "الانضباط" و5% على السلوك.
10. أسئلة امتحان الشهر عبارة عن جزئيات قصيرة لأسئلة اختيار من متعدد فى منهج شهر أكتوبر فقط.
11. يتم تصحيح الامتحانات فى المدارس بالتنسيق مع التوجيه الفنى فى الإدارات.
 

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