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التعليم: تطوير 90 منهجا دراسيا وفق منهجية الجدارات وتطبيقها فى 900 مدرسة فنية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 09:26 ص
التعليم: تطوير 90 منهجا دراسيا وفق منهجية الجدارات وتطبيقها فى 900 مدرسة فنية الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أنه تم تطوير 90 منهج دراسى قائم حسب منهجية الجدارات من إجمالى 125 منهجا ومراجعتها من قبل ممثلى سوق العمل، وكذلك استحداث 30 منهجا جديدا استجابة لاحتياجات سوق العمل الناتجة عن التطورات التكنولوجية المتسارعة.
 
وأوضح نائب الوزير أنه بلغ إجمالى عدد المدارس الفنية التى تطبق بها البرامج المطورة حوالى 900 مدرسة من إجمالى 1300 مدرسة فى العام الدراسي الحالى، ونخطط للانتهاء من تطوير جميع المناهج وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها فى جميع المدارس بحلول أكتوبر 2024، واستحدثت إدارة مركزية جديدة فى الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة تحتص بشئوون تدريب معلمى التعليم الفنى.

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