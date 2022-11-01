اليوم السابع
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التعليم تشدد على المدارس بتسجيل الغياب اليومى للطلاب

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 09:10 م
التعليم تشدد على المدارس بتسجيل الغياب اليومى للطلاب وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن متابعة الغياب اليومي وانضباط سير العملية التعليمية بالمدارس، والتأكيد علي قيام المدارس بتسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الإستمارة الإلكترونية لبيانات التلميذ.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم:  نظرا لتدنى نسبة التسجيل الإلكتروني للغياب اليومي من خلال المدارس علي التطبيق الإلكتروني المعد لذلك، التنبيه مشددا علي جميع المدارس بالمديرية بضرورة الانتهاء من تسجيل الغياب للطلبة بجميع المراحل التعليمية اعتبارا من 1 أكتوبر 2022، والتنبيه علي أقسام وإدارات الاحصاء بالإدارات التعليمية والمديرية بضرورة متابعة نسب التسجيل للمدارس التابعة.

التربية والتعليم

تسجيل الغياب الالكتروني

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