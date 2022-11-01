التضخم فى أوروبا يسجل رقما قياسيا جديدا ويرتفع إلى 10.7%

فاطمة شوقى

لا يزال تأثير الحرب في أوكرانيا يلقي بظلاله على الاقتصاد الأوروبي، وعلى الرغم من نمو الناتج المحلى للاتحا الاوروبى ومنطقة اليورو بنسبة 0.2% فقط فى الربع الثالث من العام، إلا أن التضخم مستمر فى الارتفاع مدفوعا بأسعار الطاقة والغذاء، وسجل رقما قياسيا جديدا، حيث وصل إلى 10.7% فى أكتوبر ، وفقا لبيانات من مكتب الاحصاء الاوروبى "يوروستات".

وأشارت صحيفة "الكوريو " الإسبانية إلى أنه في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ، توقعت المؤسسة انخفاضًا في النمو في منطقة اليورو لعامي 2022 و 2023، ويبدو أن البيانات تثبت صحته.

وتختلف البيانات باختلاف الدول الأعضاء، حيث أن السويد الدولة الأكثر نموًا في الربع الثالث ، بنسبة 0.7٪ ، تليها إيطاليا (0.5٪) ، والبرتغال وليتوانيا (كلاهما بنسبة 0.4٪)، و إسبانيا ، من جانبها ، عدلت إلى 0.2٪ التي تم تسجيلها في متوسط الكتلة ؛ بينما سجلت لاتفيا (-1.7٪) والنمسا وبلجيكا (0.1٪) نموًا سلبيًا لاقتصادها.

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر الطاقة لا يزال هو السبب الرئيسي في هذا التصعيد وهو مسؤول عن 41.9٪ من الزيادة في الأسعار ، يليه الغذاء (13.1٪) والمنتجات الصناعية غير المتعلقة بالطاقة (6٪) والخدمات (4.4٪).

وفي إسبانيا ، أكدت وزارة الشؤون الاقتصادية أن التضخم كان أقل من المتوسط الأوروبي بنسبة 3.4٪. أي بنسبة 7.3٪ ، وهو ما "يؤكد فعالية إجراءات الحكومة الإسبانية في السيطرة على التضخم".

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تظل الأسعار مرتفعة "لفترة طويلة من الزمن" وقد أصبح احتوائها مهمته الرئيسية ، فمنذ يوليو ، غير الكيان الأوروبي سياسته النقدية ، مع ثلاث زيادات في أسعار الفائدة يسعى من خلالها إلى تثبيت الأسعار عند 2٪ على المدى المتوسط.

وأكدت رئيسة الاتحاد ، كريستين لاجارد ، أنه "سيكون هناك المزيد من الزيادات" ، على الرغم من علامات التحذير من حدوث ركود محتمل في منطقة اليورو، ومع ذلك ، فإن الوكالة مقتنعة بأن خفض الأسعار "هو أنسب طريقة لاستعادة الاستقرار والازدهار" في منطقة اليورو.