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التصريح بدفن جثمان طفل لقى مصرعه فى حادث بالغربية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:03 م
التصريح بدفن جثمان طفل لقى مصرعه فى حادث بالغربية جثمان طفل - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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قررت نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية التصريح بدفن جثمان طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، بعد أن لقى مصرعه فى حادث تصادم سيارة ملاكى فى عامود إنارة على كوبرى الدلجمون.
 
كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بتصادم سيارة ملاكى فى عامود إنارة وإنقلابها على طريق قرية الدلجمون.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع طفل وإصابة 3 آخرين بينهم والديه، تم نقل الجثة للمشرحة، ونقل المصابين للمستشفى، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 
 

 

 


مدير امن الغربية

كفر الزيات

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