التخطيط: الانتهاء من تبطين 20 ألف كيلو متر من الترع بنهاية عام 2024

كتبت- هبة حسام

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقريرها الصادر حول الخطة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 22/23 والموجه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من المستهدف بنهاية العام المالى المقبل 23/24، الانتهاء من تأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها، أنه تم الانتهاء حاليًا من نحو 30% من إجمالي الأطوال المستهدفة للمشروع والتي تبلغ 20 ألف كم تنتهى في العام المالى المقبل الذى يعد العام الأخير للمدة الزمنية الموضوعة لتنفيذ هذا المشروع والتي بدأت في العام المالى 20/21.

وأشارت الوزارة إلى أن خطة العام المالى الحالي 22/23 تستهدف تأهيل نحو 5759 كم بتكلفة تصل لحوالي 16 مليار جنيه تم تخصيصهم ضمن موازنة العام، لافتة إلى إنه بتنفيذ المستهدف هذا العام، يكون قد تم الانتهاء من نحو 59% من إجمالي الأطوال المستهدفة في تأهيل وتبطين الترع 20 ألف كيلو متر.

كما أوضحت وزارة التخطيط، إنه بنهاية العام المالى السابق 21/22، انتهت الحكومة من تأهيل وتبطين 4532 كم منها 1500 كم فى قرى مبادرة "حياة كريمة" بتكلفة استثمارية تجاوزت 12 مليار جنيه منها 6.8 مليار جنيه ضمن المبادرة.

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المحافظات المستفيدة من مشروع تأهيل وتبطين الترع بمبادرة "حياة كريمة" يصل إلى 18 محافظة بـ 48 مركز، أبرزها، محافظة "المنيا، الأقصر، المنوفية، أسيوط، قنا، بنى سويف، سوهاج، البحيرة".