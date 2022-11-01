اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"التأمينات" تبدأ اليوم صرف 300 جنيه منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:00 ص
"التأمينات" تبدأ اليوم صرف 300 جنيه منحة استثنائية لأصحاب المعاشات المعاشات
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم الثلاثاء تنفيذ قرار منح أصحاب المعاشات منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها، اعتبارا من غد الثلاثاء  أول شهر نوفمبر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم أصحاب المعاشات، ويستفيد من هذه المنحة 10.7 مليون مستحق معاش فى مصر.
 
ويأتي إصدار حزمة رعاية اجتماعية جديدة  للمواطنين ومنهم أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه، يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهى بعدها، مشيرا إلى أن قرار رئيس الجمهورية جاء منتصرا للفئات الضعيفة بالمجتمع ويعكس مدى شعور القيادة السياسية بالمواطن مهما كان موقعه، موضحا أن هذه المنحة تعادل 30٪ من قيم بعض أصحاب المعاشات التى تساوى 1000 جنيه، وذلك بخلاف الزيادة التى تم إقرارها فى شهر أبريل الماضى بنسبة 13٪؜.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عقد مؤتمرًا صحفيًا، أشار فى مستهله إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، وذلك لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التى يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية، لافتًا إلى حرص وتأكيد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، المستمر للحكومة بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات، لافتا إلى أن ذلك يأتى أيضًا كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادى الذى تم عقده على مدار الأيام الماضية.

التضامن

معاشات نوفمبر

زيادة المعاشات

منحة المعاشات

زيادة المعاش



الموضوعات المتعلقة

التأمينات تستعد لصرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه غدا

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 01:00 م

الحقوق التأمينية لصاحب المعاش حال مزاولة عمل بعد انتهاء الخدمة.. التفاصيل

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 09:00 ص

"التأمينات" تعلن صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه غدا

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:00 ص

مجدي البدوي: صرف الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشات أول نوفمبر

الأحد، 30 أكتوبر 2022 10:16 م

تطبق 1 نوفمبر.. "قوى النواب" توافق نهائيا على العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات.. منحة لعمال قطاع الأعمال 300 جنيه.. العرض على المجلس الأسبوع الجاري.. اللجنة: هدية للمواطن ونشكر الرئيس السيسي

الأحد، 30 أكتوبر 2022 04:15 م

تليفزيون اليوم السابع يستعرض تفاصيل صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

الأحد، 30 أكتوبر 2022 03:31 م

"قوى النواب" توافق نهائيا على العلاوة الاستثنائية للموظفين وزيادة المعاشات

الأحد، 30 أكتوبر 2022 02:37 م

ما قيمة تكلفة العلاوة الجديدة لأصحاب المعاشات؟.. التفاصيل

الأحد، 30 أكتوبر 2022 01:00 م

"التأمينات" تعلن صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه الثلاثاء

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:00 ص

حصاد الوزارات.. "التضامن" تبدأ صرف معاشات نوفمبر الثلاثاء بالمنحة الاستثنائية

السبت، 29 أكتوبر 2022 05:12 م

"التضامن" تبدأ صرف معاشات نوفمبر الثلاثاء بالمنحة الاستثنائية

السبت، 29 أكتوبر 2022 01:00 م

برنامج "مانشيت" في معايشة لأحد المصانع المتعثرة المستفيدة من مبادرة "ابدأ"

السبت، 29 أكتوبر 2022 12:51 ص

الكلام فى التريند على إيه؟.. رئيس التأمينات الاجتماعية: صرف زيادة الـ300 جنيه على المعاشات أول نوفمبر.. وملخص وأهداف مباراة نابولى ضد رينجرز.. وأسعار العملات اليوم الخميس 27-10-2022 بالبنوك فى مصر

الخميس، 27 أكتوبر 2022 06:30 م

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

الخميس، 27 أكتوبر 2022 01:00 م

التأمينات عن المنحة الاستثنائية: أصحاب المعاشات فى قلب وعقل الرئيس السيسى

الخميس، 27 أكتوبر 2022 09:58 ص

"التأمينات": 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات يستفيدون بالزيادة الجديدة

الخميس، 27 أكتوبر 2022 12:19 ص

رئيس التأمينات الاجتماعية: منحة الـ 300 جنيه على المعاشات مستمرة حتى الانتهاء من صرفه

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 10:06 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة