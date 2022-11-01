البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت نصف مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 11409 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 2076 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 13837 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4666 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 2267 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 3298 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3620 نقطة.

وأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والسويدي إليكتريك، وابن سينا فارما، وبالم هيلز للتعمير، شراء الأولى 606 ألف سهم خلال جلسة أمس الإثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 3.03%، وشراء الثانية 250 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.65%، وشراء الثالثة مليون سهم، بنسبة 0.046%، وشراء الرابعة 147.8 ألف سهم، وشراء الخامسة مليون سهم، تمثل نسبة 0.03% من الشركة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي العرفة للاستثمارات والاستشارات، العربية لإدارة وتطوير الأصول 100 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 16650 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 566 ألف سهم، 507.3 ألف سهم، 617.8 ألف سهم، 42 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار 8602 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 عدد 572.6 ألف سهم، 31.9 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، حققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 153.9 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 144.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 107%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 27.7 مليون جنيه مقارنة مع 25.7 مليون جنيه.

في سياق متصل أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، عن تحالف شركة أوراسكوم للإنشاءات وشركة ENGIE، وشركة Toyota Tsusho إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء أعمال مشروع محطة جديدة لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب، وتمتلك شركة أوراسكوم للإنشاءات حصة في المشروع، وستقوم بتنفيذ أعمال بناء في محطة الرياح.

أضافت أنه بمجرد تشغيل المشروع بالكامل، سيكون قادرًا على توفير طاقة لأكثر من 800 ألف منزل مصر، وسيساعد المشروع في تسريع انتقال مصر إلى توليد الطاقة المتجددة، وسيقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي مليون طن سنويًا.