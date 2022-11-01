"البنتاجون": القوات الأوكرانية نجحت فى تحرير مزيد من القرى بخاركيف

أ.ش.أ

ذكر مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن القوات الأوكرانية نجحت في استعادة المزيد من القرى في مناطق خاركيف شمال شرقي البلاد.

وأضاف المسؤول حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة على علم بتقارير حول تعرض البحرية الروسية لهجمات في سيفاستوبول، مشيرا إلى عدم وجود تقييم لدى البنتاجون عن حجم الأضرار.

وكانت السلطات في شبه جزيرة القرم قد أعلنت يوم السبت الماضي أن القرم تعرض لأكبر هجوم بالمسيرات المفخخة منذ بدء الصراع الروسي ـ الأوكراني في فبراير الماضي، إلا أن القوات الروسية تمكنت من إسقاط كل المسيرات التي هاجمت ميناء سيفاستوبول على مدى ساعات متتالية.

وفي سياق متصل، ذكرت القيادة العملياتية الأوكرانية الجنوبية، أن وحدات المدفعية والصواريخ التابعة للجيش الأوكراني شنت 180 غارة على مواقع روسية ومناطق تمركز لقواتها في جنوب البلاد خلال الساعات الماضية.

وأوضحت القيادة في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، "أن الوضع في منطقتنا العملياتية، في اتجاه جنوب بوه، صعب للغاية ولكن تسيطر عليه قوات الدفاع بثقة ينصب التركيز الرئيسي للروس على الإمساك بالخطوط المحتلة والعمليات البعيدة وشن الهجمات بالمدفعية وقذائف الهاون، والضربات الجوية والصاروخية على منطقتنا.. ويواصل الجيش الروسي زرع الألغام على طرق هجوم محتمل لقواتنا وتدمير البنية التحتية الحيوية، ويقيم خطوطا دفاعية على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو".

وأضاف البيان أن الجيش الروسي قصف خلال الـ24 ساعة الماضية تجمعات جغرافية في منطقتي باشتانكا وميكولايف بإقليم ميكولايف وقصف مستوطنات محررة مؤخرا في ناحية بريسلاف بإقليم خيرسون على خط التماس.

وأشار إلى أن الجيش الروسي يقوم بنشاط بعمليات استطلاع جوي، بما في ذلك باستخدام طائرات مسيرة هجومية، وأثناء مهمة الاستطلاع، تقوم طائرات بدون طيار معادية مثل لانسيت بإسقاط متفجرات.

وفي الوقت نفسه، دمرت الدفاعات الجوية الأوكرانية طائرتي هليكوبتر روسيتين من طراز "كا 52" ومن طراز "التمساح" فوق منطقة بريسلاف بمنطقة خيرسون، كما هاجمت طائرات القوات المسلحة الأوكرانية حشدًا من الجنود الروس في معقل بمنطقة ميكولايف؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة 21 جنديا وتدمير عربة عسكرية.

وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قد أكد الأربعاء الماضي أن بلاده لديها خطة لتحرير الأراضي المحتلة من قبل الجانب الروسي.