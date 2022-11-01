وأضاف بوعسكر- خلال لقائه وفد المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الثلاثاء، أن الهيئة تحرص كذلك على تيسير عملية وصول ذوي الهمم لأية معلومة حول الانتخابات التشريعية المقبلة وتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية واستقلالية، والمساهمة في إدماجهم في الحياة السياسية.



ووقع مع وفد المنظمة اتفاقية شراكة لتفعيل مجالات التعاون الثنائي للمساهمة في تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل.