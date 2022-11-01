وذكر الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعه الرسمي - أن ولاية الرئيس ميشال عون انتهت رسميًا يوم أمس .. مشيرًا إلى أنه بعد أربع جولات غير حاسمة من التصويت النيابي، لم يتم انتخاب أي مرشح ومازالت رئاسة لبنان شاغرة حتى الآن.

وأضاف البيان " منذ الانتخابات العامة الأخيرة التي أُجريت في مايو الماضي ، لم يتم تشكيل حكومة في بيروت، مما عمَّق من الفراغ السياسي في الوقت الذي يواجه فيه لبنان وضعًا اجتماعيًا واقتصاديًا متدهورًا .. ومن شأن التقلبات المؤسسية المصحوبة بعدم الاستقرار الاقتصادي أن تشكل مخاطر جسيمة على لبنان وشعبه" .

وتابع أن الاتحاد الأوروبي جدد في يوليو الماضي إطار عقوبات يسمح بفرض إجراءات تقييدية على الأفراد أو الكيانات التي تساعد في اتساع الأزمة اللبنانية.. ولا يزال الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاقية مُلزمة مع صندوق النقد الدولي، من أجل تسهيل صرف التمويل الدولي الإضافي وعكس الاتجاه المتدهور للاقتصاد اللبناني، ومن ثم مواصلة الإصلاحات الرئيسية التي طال انتظارها دون مزيد من التأخير.

وجدد الاتحاد - في ختام بيانه - عزمه مواصلة التزامه بمساعدة لبنان وشعبه للمضي قدماً نحو التعافي والاستقرار اللذين يستحقهما، في الوقت نفسه، يحث الاتحاد الأوروبي القيادة اللبنانية على تحمل مسئولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة .