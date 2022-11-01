وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإنه من المتوقع أن يغطى الإمداد من هذه الشحنات ثلث احتياجات الاستيراد الشهرية من القمح والذرة إلى تونس، وللتخفيف من حدة هذا الوضع، سيقوم برنامج الأغذية العالمي بتوزيع نحو 600 طن من الغذاء على 7500 أسرة في المناطق الريفية ابتداء من الأيام القليلة المقبلة.

بدورها، ستوسع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" برنامج التحويلات النقدية الشهرية للعائلات التي لديها أطفال محتاجين، لمدة تصل إلى 18 شهرا.