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الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على السواحل الغربية بمطروح والإسكندرية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 09:28 ص
الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على السواحل الغربية بمطروح والإسكندرية درجات الحرارة
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تجدد السحب الرعدية الممطرة على السواحل الغربية ( مطروح _ الأسكندرية)
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تمتد لمناطق من شمال الوجه الوجه البحرى  ( البحيرة -كفر الشيخ ) مع تقدم الوقت.
 
ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 40٪، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 60٪، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 50٪.
 
كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء  :  القاهرة العظمى 26  درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.

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