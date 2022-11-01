افتتاح معرض الصورة الحية لـ توت عنخ آمون بمكتبة الإسكندرية.. صور

الإسكندرية- فريق المحافظات

شهدت مكتبة الإسكندرية، منذ قليل، بالتعاون مع المركز الثقافى الإيطالى بالقاهرة معرض "الصورة الحية لتوت عنخ آمون"، وذلك بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة والسفير الإيطالى بالقاهرة والدكتور حسين عبد البصير أستاذ الآثار المصرية القديمة ومدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية والباحث الأثرى فرانسيس امين ومحمد سليمان مسؤل التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية وعدد من الشخصيات العامة.



جدير بالذكر أن المعرض يرصد الظروف التى أحاطت بالكشف والصدى الإعلامى له، وإبراز دور العمال ورجال الآثار المصريين فى هذا الكشف، إلى جانب دور الصحف المصرية فى معارضتها احتكار الصحف الإنجليزية لتغطية هذا الحدث الجلل، كما يوثق المعرض اهتمام المصريين والأجانب بزيارة مقبرة الملك وافتتاحها رسميًّا عام 1929 وهذا كله من خلال عرض نماذج من الصحف والمجلات المصرية والأجنبية لتلك الفترة.



كما يُعرض للمرة الأولى العديد من الصور لمعارض كنوز الملك التى جابت أنحاء العالم بدءًا من أمريكا وكندا عام 1962، مرورًا بفرنسا واليابان وألمانيا وإنجلترا حتى بداية السبعينيات من القرن الماضي، كما يتضمن المعرض عرضًا لبعض الهدايا التذكارية التي صاحبت الكشف وبعض العملات والطوابع التي حملت اسم وصورة توت عنخ آمون. وقد تم اختيار المجموعة المعروضة من أرشيف فرنسيس أمين.



وتحفل مصر والعالم في الرابع من نوفمبر من هذا العام بمرور مائة عام على أكبر كشف أثري في تاريخ علم الآثار وهو العثور على المقبرة الملكية للملك الشاب توت عنخ آمون كاملة في وادي الملوك بالأقصر بواسطة عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر. حيث ترك هذا الكشف صدى واسع في جميع أنحاء العالم وتم تناوله في جميع الصحف والمجلات العالمية بصورة لم يسبق لها مثيل على مدى عشر سنوات.



الدكتور-احمد-زايد-مع-الوفد-الايطالي



الدكتور-احمد-زايد-يفتتح-معرض-الصورة-الحية-توت-عنخ-آمون



توافد-الزائرين-علي-المعرض



شرح-الصور-أثناء-الافتتاح



صور-لمعرض-الصورة-الحية-توت-عنخ-آمون



صورة-من-افتتاح-معرض-الصورة-الحية-توت-عنخ-آمون



صورة-من-الافتتاح