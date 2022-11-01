افتتاح أكبر لوحة جدارية فى العالم تكريماً لمارادونا بالأرجنتين ..فيديو

فاطمة شوقى

شهدت مدينة بوينيس آيريس الأرجنتينية افتتاح أكبر لوحة جدارية فى العالم تكريما لأسطورة كرة القدم الارجنتينية دييجو ارماندو مارادونا بمناسبة الذكرى الـ62 لميلاده ، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم افتتاح الجدارية فى حى سان كريستوبال ببوينيس آيرس، وهى عرضها 40 مترا وارتفاعها 45 مترا للفنان مارتين رون، وكان بها صورة مارادونا وهو يرتدى قمصان أرجنتينوس جونيورز وبوكا ونيويلز وبرشلونة وإشبيلية.

وقال سانتياجو كاريراس، مدير إدارة الشؤون المؤسسية والاتصال YPF ، التي نفذت المبادرة ، في مقدمة العرض: "في إطار منصة كرة القدم وفي منتصف عام المونديال ، لا يمكن أن يفوتنا تكريم أعظم لاعب في كل العصور.

وأضاف: "قادنا هذا إلى الترويج لهذا المشروع بفرح وحماس كبيرين"، مضيفا: "أعتقد أننا نبني أيقونة مرجعية عالمية، لأن هذه اللوحة الجدارية ستتجاوز حدودنا، واخترنا صورة له في التسعينيات مع الخطاب".

وجاءت جدارية الفنان الأرجنتيني على جدار تبلغ مساحته 1600 متر مربع في قلب مدينة بوينس آيرس صورة لمارادونا الفائز بالمونديال، استنادا لصورة يحفز فيها لاعبي الفريق خلال نهائي كأس العالم 1990 ضد ألمانيا، والذي خسرته الأرجنتين.

وقال رون البالغ عمره 41 عاما، فى تصريحات صحفية: "نحن نعلم بالفعل أنه كان أفضل لاعب في العالم، ولكن كيف كان كشخص؟ كان محارباً، لقد واجه الصعاب، حتى وهو مصاب كلياً، لقد وقف ضد كل ما واجهه".

وتوفى مارادونا بعدما أصيب بنوبة قلبية عن 60 عاماً، في أواخر عام 2020، مما أدى إلى فترة حداد على مستوى البلاد للنجم المثير للمشاكل الذى كان يوقره الملايين.