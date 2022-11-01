اليوم السابع
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استقرار ملحوظ فى سعر الدولار بالبنوك فى التعاملات الصباحية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:00 ص
استقرار ملحوظ فى سعر الدولار بالبنوك فى التعاملات الصباحية دولار - أرشيفية
كتب محمود عسكر

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شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر اليوم الثلاثاء استقرارا عند مستوات آخر التعاملات أمس الاثنين، حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصرى 23.90 جنيه للشراء، 24 جنيها للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 24 جنيه للشراء، 24.10 جنيه للبيع، بينما سجل البنك المركزى المصرى 24.05 جنيها للشراء، 24.18 جنيه للبيع.

ومن جانبه  أعلن البنك المركزي المصري إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل الموافق 3 نوفمبر 2022.

وذكر البنك المركزي -في بيان له أمس الاثنين- أنه سيتم الاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة الذي عقد يوم الخميس الماضي.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

24.05 جنيه للشراء.

 

24.18 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

23.90 جنيه للشراء.

 

24  جنيها للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

24 جنيه للشراء.

 

24.1 جنيها للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

23.90 جنيه للشراء.

 

24 جنيها للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

24 جنيه للشراء.

 

24.1 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

24.10 جنيه للشراء.

 

24.20 جنيه للبيع.


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