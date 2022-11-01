ارتفاع أسعار النفط نتيجة ضعف الدولار واتساع نطاق قيود الصين بسبب كورونا

كتبت -مروة الغول

ارتفعت أسعار النفط اليوم نتيجة ضعف الدولار واتساع نطاق القيود التي تفرضها الصين بسبب فيروس كورونا، مما زاد من مخاوف تباطؤ الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 73 سنتًا، أي ما يعادل 8ر0% محققًا 54ر93 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتًا، أي 7ر0% ليصل إلى 11ر87 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتستعد أوروبا لشتاء عصيب مع انخفاض مستويات الديزل في مستودعات التخزين وتخوفها من التداعيات الكبيرة التي ستترتب على بدء سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي على امدادات النفط الخام والمنتجات المكررة الروسية، خاصة على الصناعات والسائقين.

ويعتبر الديزل، إلى جانب أنواع الوقود المقطرة الأخرى مثل زيت التدفئة وزيت الغاز، شريان الحياة للصناعات مع استخدامه في العديد من الأغراض، من تشغيل محطات الطاقة إلى تدفئة المنازل، بالإضافة إلى استخدامه كوقود للمحركات، وفقا لصحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية.

وسيضطر مستخدمو سيارات الديزل مرة أخرى إلى خدش جيوبهم لملء الخزان، فعلى سبيل المثال ، بعض محطات الخدمة في المدن الرئيسية الإسبانية ، يبلغ سعر الديزل 2 يورو، وهو رقم قياسى بالنسبة لسعر الديزل ، وذلك بسبب تهديدات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بإغلاق صنبور الوقود فى جميع أنحاء أوروبا.