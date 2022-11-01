اجتماع بممثلى شركة المقاولين العرب لبحث معوقات رصف طريق أجا السنبلاوين

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم، اجتماعاً بممثلي شركة المقاولين العرب، لمناقشة المعوقات التي تواجه استكمال رصف طريق أجا السنبلاوين بطول 11 كيلو من المسافة من أجا إلى السنبلاوين حتي منشأة الإخوة حيث تم الانتهاء من رصف 8 كيلو متر ومتبقي 3 كيلو متر ، بالإضافة إلي مناقشة المعوقات التي تواجه استكمال رصف.

طريق عزب 50 حتي 57 الحفير شهاب الدين بمركز بلقاس بطول 9 كيلو متر حيث تم الانتهاء من رصف 5,5 كيلو متر ومتبقي 3,5 كيلو متر، جاء ذلك بحضور المهندس الزناتي عبدالعظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية.

ووجه "المحافظ " لممثلي شركة المقاولين العرب بسرعة الانتهاء من باقي اعمال الرصف في الطريقين خلال شهرين من الآن وتذليل كافة المعوقات من خلال التنسيق الكامل مع مديرية الطرق.

كما وجه "مختار" لمدير مديرية الطرق بالانتهاء من كافة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة في المواعيد المحددة لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم والمتابعة المستمرة لأعمال التنفيذ وإعداد تقرير مفصل عن الأعمال والمعوقات إن وجدت.

وأكد "المحافظ" علي أننا جميعاً نعمل في الجهاز التنفيذي بالمحافظة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة وحل كافة المشاكل التي تواجههم.