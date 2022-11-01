اتحاد العمال يحذر من خطورة الانسياق وراء شائعات أهل الشر

كتبت آية دعبس

حذر مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والاعلام والثقافة والاثار من خطورة الانسياق وراء الشائعات التي يحاول بثها أهل الشر في محاولة لزعزعة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وقال "البدوي" في تصريحات اليوم، إنه على مدار السنوات الماضية واجهت الدولة المصرية كم هائل من الشائعات وتزداد وتيرة هذه السموم مع كل إنجاز تقوم به الدولة في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الشائعات من أخطر أساليب ووسائل الحروب النفسية والاجتماعية خلال تنفيذ حروب الجيل الرابع.

وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر إن الجماعات المتطرفة بعد أن فشلت في إرهاب الشعب المصري عن طريق تنفيذ العمليات الإرهابية تلجأ الآن إلى توظيف الصفحات على السوشيال ميديا فى ترويج الأكاذيب والادعاءات لإيهام المواطن بوجود حالة من عدم الاستقرار معربا عن ثقته في وعي المواطنين للتصدي لمثل هذا الزيف.

وأكد أن المواطن الذي وقف مع المؤسسات الوطنية ضد هذه الجماعات يعلم جيدا أن الدولة المصرية تواجه حربا من الأكاذيب والشائعات والافتراءات منذ سنوات خاصة بعد 2013 وسقوط مخططات أعداء الوطن وخيبة أملهم في تحقيق أهدافهم.

ولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن هذه الجماعات تعجز أمام الدولة المصرية التي حصنت المواطنين من آثار الأزمة العالمية وقدمت لهم برامج حماية اجتماعية على كافة المستويات، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجميع لدحض هذه الأكاذيب في كل وسائل الإعلام حتى لا يقع المواطن فريسة لها.