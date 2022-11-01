إيناس الجبالي حققت بطولة إفريقيا وأصبحت أول فتاة من قصار القامة تنضم للمنتخب

دمياط - فريق المحافظات

الصبر والمثابرة كانوا عنوان لقصة البطلة "إيناس الجبالي"، تلك الفتاة التي حلمت بتحقيق بطولة قارية في لعبة رفع الأثقال، ولكنها وعلى مدار خمس سنوات بدأت في العمل الجاد لتخطو خطواتها نحو تحقيق الحلم، لتكون البداية تحقيقها بطولة إفريقيا في رفع الأثقال للبارالمبياد.

"إيناس الجبالي" أو نوسة كما يناديها الكثيرين أول فتاة من قصار القامة تنضم لمنتخب مصر، بل وأصبحت أول فتاة نحقق ميدالية في بطولة إفريقيا باسم مصر في رياضة رفع الأثقال من قصار القامة.

التقي "اليوم السابع" بالبطلة "نوسة" والتي بدأت حديثها قائلة: " لم أشك يوما في أنني سأصل لما أريد، تعبت واجتهدت وفي النهاية حققت اول خطواتي في طريق هدفي" هكذا كان وصف بطلة مصر في رفع الأثقال من ذوى الهمم لمسيرتها.

استكملت ابنة محافظة دمياط حديثها قائلة: " تعرضت للتنمر لفترات طويلة، ولكنني الأن أصبحت قدوة للجميع، سعيدة بما حققت وانتظروا المزيد".

" كواليس الانضمام لمنتخب مصر كانت صعبة كان يجب الاهتمام بالتدريب والمواظبة عليه بشكل دائم، من الصعب أن تكون ممثلا لمنتخب بلدك وتخفق كان هذا شعاري".

بدأت البطلة "إيناس" في سرد قصة تحقيق البطولة فقالت: "معرفتش انام ليلة البطولة حسين لانى مسؤلة ارفع علم بلدى أمام العالم، كنت خائفة أفشل لكنى قاتلت لآخر دقيقة وحققت خمس ميداليات برونزية".

واستكملت قائلة:" طموحي هو تحقيق رقم عالمي قياسي يسجل باسمي، أسعى إلي تحقيق هذا في القريب العاجل الان أنا أصبحت لاعبة منتخب مصر عليا أن تجتهد أكثر لاستمر في تحقيق ما أريد".

صمتت قليلا ثم عادت مجددا للحديث فتقول: " أنا نفسي اشكر جدا الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا بطلة دلوقتي بسبب دعمه لينا، شخصية فخامة الرئيس أصبحت ملهمة لكل ذوى الهمم وانا حقيقي سعيدة بالدعم اللي بنشوفه في عهده".

تجاذبت والدة البطلة "إيناس" ابنة محافظة دمياط أطراف الحديث لتقول: "ابنتي كانت دائما ما تتعرض للتنمر، ولكنني كنت واثقة جدا في قدراتها، فخورة جدا باللي حققته، ولكني سعيدة اكتر بدعم الرئيس لذوى الهمم لولاه ماكانت نوسة".

واستكملت قائلة: "على أولياء الأمور التعامل مع الامور بشكل طبيعي، أنا عمري ما حسيت أن ايناس فيها حاجة طول عمري واثقة أنها عندها قدرات وأنها هتنجح".

"رسالتي للجميع تمسكوا بالحلم وقاتلوا من أجله" كانت هذه رسالة اللاعبة إيناس الجبالي لاعبة منتخب مصر للبارالمبياد وبطلة إفريقيا في لعبة رفع الأثقال لجميع اقرانها لتختتم حديثها قائلة: " اتمني أن تري أكثر من لاعب من قصار القامة داخل المنتخب الأمر سهلا ولكنه يحتاج الي جهد وتعب واجتهاد".



بطلة مصر في رفع الأثقال للبارالمبياد



ايناس الجبالي أول فتاة من قصار القامة تحقق بطولة في رفعةالاثقال



ايناس الجبالي لاعبة منتخب مصر