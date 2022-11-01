إصلاح كسر خط مياه الشرب بقرية نمرة البصل فى المحلة بالغربية.. صور

الغربية - فريق محافظات

تابع اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أعمال إصلاح كسر في خط المياه الرئيسي بقرية نمرة البصل بقطر 8 بوصة، بحضور مسئولي شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمحلة برئاسة المهندس محمود عاطف رئيس فرع الشركة بالمحلة.

وأكد رئيس المدينة أنه تم الانتهاء من كافة أعمال إصلاح الكسر الموجود بخط المياة قطر 8 بوصة الواقع بالقرب من محطة المياه، مشيرا أن تم الدفع بمعدات رفع المياة التابعة لشركه مياة الشرب والصرف الصحي وقرى نمرة البصل والمعتمدية، وتم رفع تجمعات المياة الناتجة عن عملية الإصلاح حرصا على سهولة حركة المواطنين ووسائل النقل المختلفة.

وكانت القرية قد شهدت صباح اليوم حدوث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي، وأغرقت المياه الشوارع، وتم على الفور غلق محابس المياه والدفع بفريق الصيانة وتم إصلاح الكسر وإعادة توصيل المياه مرة أخرى.