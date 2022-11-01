إصابة 8 أشخاص فى حوادث سير مختلفة بالفيوم

أصيب 8 أشخاص فى حوادث متفرقة بمحافظة الفيوم، حيث أصيب 5 مواطنين، فى حادث انقلاب سيارة، ربع نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، أمام مدينة الفيوم الجديدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، أمام مدينة الفيوم الجديدة باتجاه القاهرة.
على الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 مواطنين في الحادث، وتم نقل المصابين، الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كما أصيب 3 مواطنين، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق قرية الغروري بالفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزيرالداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، بطريق قرية الغروري، بمنطقة كوم اوشيم بالفيوم، وتبين إصابة 3 مواطنين في الحادث، وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزيرالداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، بطريق قرية الغروري، بمنطقة كوم اوشيم بالفيوم، وتبين إصابة 3 مواطنين في الحادث، وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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