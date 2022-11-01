إصابة 8 أشخاص فى حوادث سير مختلفة بالفيوم



كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، أمام مدينة الفيوم الجديدة باتجاه القاهرة.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 مواطنين في الحادث، وتم نقل المصابين، الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

