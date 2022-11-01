اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 05:12 م
أكرم القصاص
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إصابة 4 فى انهيار منزل أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 04:55 م
إصابة 4 فى انهيار منزل أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم تنقيب عن آثار - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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أصيب 4 مواطنين إثر انهيار جزء من منزل بقرية الغرق بمركز اطسا، اثر عمليات للتنقيب عن الآثار، كانت تتم داخل المنزل، وتم عمل حفرة عميقة داخل المنزل، تسببت في انهيار حائط داخلي بالمنزل، وتم نقل المصابين إلى مستشفي إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا، بانهيار جزء من منزل، بقرية الغرق بمركز إطسا، ووجود المصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين المنزل كانت تتم به عملية تنقيب عن الآثار، وتم عمل حفرة عميقة بداخله، وانهارت فجأة، وتسببت في إصابة 4 من المتواجدين داخل المنزل، وتم نقل المصابين إلي مستشفي إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 


مستشفي اطسا المركزي

التنقيب عن الآثار

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