إصابة 4 فى انهيار منزل أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم

أصيب 4 مواطنين إثر انهيار جزء من منزل بقرية الغرق بمركز اطسا، اثر عمليات للتنقيب عن الآثار، كانت تتم داخل المنزل، وتم عمل حفرة عميقة داخل المنزل، تسببت في انهيار حائط داخلي بالمنزل، وتم نقل المصابين إلى مستشفي إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا، بانهيار جزء من منزل، بقرية الغرق بمركز إطسا، ووجود المصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين المنزل كانت تتم به عملية تنقيب عن الآثار، وتم عمل حفرة عميقة بداخله، وانهارت فجأة، وتسببت في إصابة 4 من المتواجدين داخل المنزل، وتم نقل المصابين إلي مستشفي إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.