إصابة 4 أشخاص فى حوادث متفرقة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 4 أشخاص مصابين بإصابات مختلفة فى حوادث متفرقة بمركزي كفر الشيخ والرياض، وجرى نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، وتم إجراء الفحوصات المطلوبة لهم، وجار متابعة حالتهم بالمستشفى.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن كفرالشيخ، إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ العام، بوصول مصابين فى حوادث متفرقة للمستشفى.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من، أيمن محمد موسى 22 سنة، بجروح وكدمات فى انقلاب دراجة نارية، ومحمد محمد جميل، 60سنة، جروح وكدمات وسحجات، فى مشاجرة بقرية الرصيف، ونانى محمد فرج، 21سنة، اشتباه كسور سقوط من علو، كما أصيبت الطفلة، مليكة خالد العراقي 3 سنوات، مصابة بتسمم لتناول أقراص دواء.