اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:37 م
أكرم القصاص
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بمركز الدلنجات بالبحيرة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:22 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بمركز الدلنجات بالبحيرة انقلاب تروسيكل - أرشيفية
البحيرة - فريق محافظات

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أصيب اليوم 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بمركز الدلنجات بالبحيرة. 
 
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الخيرى دائرة مركز الدلنجات. 
 
وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بالدلنجات لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


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