إصابة 10 أشخاص فى حادثى تصادم بالمنيا

أصيب 10 أشخاص في حادثى تصادم على الطريق الزراعى مصر أسوان أحدهما بمركز أبوقرقاص والآخر بمركز المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مامور مركز ابوقرقاص يفيد بتصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من عبد الله حسن شعبان، 17 سنة، وعبد أحمد محمد، 18 سنة، ومحمود ناصر إبراهيم، 24 سنة، ومصطفي محمود عبد الرءوف، 18 سنة، ووائل عيد محمد، 38 سنة، مقيمون جميعا بقرية سفاي بمركز أبوقرقاص .

تم نقل المصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي المركبتين تحت تصرف النيابة العامة .

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد تصادم سيارة تروسيكل مع سيارة ربع نقل وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.