أوكرانيا: 8 انفجارات تهز سومى و14 صاروخا تسقط على كراماتورسك

أ.ش.أ

أفادت السلطات الأوكرانية اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي قصف منطقة سومي خلال الساعات الماضية ما أسفر عن وقوع ثمانية انفجارات، فيما سقطت 14 صاروخا على كراماتورسك.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن دميترو زيفيتسكي، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في سومي قوله: "منطقة سومي تعرضت لقصف في منتصف الليل ما أسفر عن وقوع ثمانية انفجارات في مجتمع زنوب-نوفهورودسك، ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع إصابات أو تدمير".

من جانبه، قال أولكسندر هونشارينكو رئيس الإدارة العسكرية لبلدة كراماتورسك على فيسبوك: "سقط 14 صاروخًا على منطقة كراماتورسك بين عشية وضحاها، ولم تقع إصابات، ندين الاعتداء الروسي".

من ناحية أخرى، كشف وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي عن حزمة دعم بقيمة 6.35 مليون جنيه استرليني لحماية البنية التحتية الوطنية والخدمات العامة الحيوية في أوكرانيا من الهجمات السيبرانية.

وقال كليفرلي - في بيان نشره موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني - إنه تم تأسيس برنامج أوكرانيا السيبراني في المملكة المتحدة بعد فترة وجيزة من التحركات الروسية على أوكرانيا في فبراير للحماية من الهجمات الإلكترونية الروسية المتزايدة ولم يتم الإعلان عن البرنامج حتى الآن لحماية أمنه التشغيلي.

وأشار إلى أنه من خلال الاستفادة من خبرة مزودي خدمات الأمن السيبراني الرائدين في العالم، قام برنامج أوكرانيا السيبراني في المملكة المتحدة حتى الآن بتقديم دعم الاستجابة للحوادث لكيانات حكومة أوكرانيا وحمايتها من الهجمات الإلكترونية المدمرة بما في ذلك البرامج الضارة مثل إندستروير2 مما يمنع الجهات الخبيثة من الوصول إلى المعلومات الحيوية ذات الصلة بالمجهود الحربي وحد البرنامج من وصول للمهاجمين إلى الشبكات الحيوية ودعم أوكرانيا لتقوية بنيتها التحتية الحيوية ضد الهجمات المستقبلية.

وتم توفير أجهزة وبرامج للأمن السيبراني في الخطوط الأمامية الأوكرانية بما في ذلك وإنشاء جدران حماية إلكترونية لمنع حدوث الهجمات لضمان استمرار المواطنين الأوكرانيين في الوصول إلى المعلومات الحيوية.

وأضاف كليفرلي: "لا يقتصر هجوم روسيا على أوكرانيا على غزوها البري المروع. فلقد حاولت باستمرار غزو الفضاء السيبراني في أوكرانيا مما يهدد المعلومات والخدمات والبنية التحتية الهامة. ولا يقتصر دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا على المساعدات العسكرية - فنحن نعتمد على الخبرة البريطانية الرائدة عالميًا لدعم الدفاعات الإلكترونية الأوكرانية. ومعًا، سنضمن هزيمة الكرملين في كل المجالات: على الأرض وفي الجو وفي الفضاء الإلكتروني".