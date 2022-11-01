أوكرانيا: روسيا أطلقت 60 صاروخا وشنت 15 ضربة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية

أ.ش.أ

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الروسية أطلقت 60 صاروخا وشنت 15 ضربة جوية واستخدمت عدة قاذفات صواريخ أكثر من 45 مرة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية قصفت أكثر من 50 مستوطنة، بما في ذلك سوليدار وفوليدار وياكوفليفكا وفيسيل في منطقة دونيتسك.. مضيفا أن طائرات قوات الدفاع الأوكرانية قصفت مواقع روسية 14 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم قصف مناطق تمركز الأسلحة والمعدات العسكرية ومعاقل ومواقع أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

وأضافت أن عدد قتلى الجنود الروس ارتفع إلى 72 ألفا و470 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم 650 قتلوا أمس الاثنين فقط.. كما خسرت روسيا أيضا 2698 دبابة و5 آلاف و501 مركبة مدرعة و1730 من النظم المدفعية و383 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و276 طائرة و257 مروحية و16 سفينة حربية فضلا عن 154 وحدة من المعدات الخاصة و4 آلاف و148 من المركبات وخزانات وقود.

وفي السياق، أفادت وكالة حرس الحدود البولندية - حسبما أفاد راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية- بارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي إلى 7 ملايين و429 ألف شخص، مشيرة إلى أن بولندا استقبلت -أمس- نحو 20 ألف لاجئ من أوكرانيا، فيما غادر نحو 24 ألفا و300 شخص للعودة إلى أوكرانيا؛ ليصل إجمالي العائدين إلى أكثر من 6ر5 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت -في مارس الماضي- مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

من جانبه، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، في بيان، بأن الجيش الروسي قتل ثلاثة مدنيين وجرح ثلاثة آخرين خلال يوم أمس في إقليم دونيتسك.

وقال كيريلينكو "في 31 أكتوبر قتل الروس ثلاثة من السكان المسالمين في منطقة دونيتسك بينهم اثنان في باخموت وواحد في كوراخوف".. مضيفا:"أن ضباط إنفاذ القانون اكتشفوا أيضا جثة أحد المدنيين الذي توفي خلال الفترة التي سيطرت فيها القوات الروسية بشكل مؤقت على منطقة روبتسي" مشيرا إلى ثلاثة أشخاص أصيبوا أمس.

من ناحيته، أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دنيبروبتروفسك فالنتين ريزنيشنكو، أن الوحدات التابعة للقيادة الجوية الشرقية للقوات المسلحة الأوكرانية قامت الليلة الماضية بتدمير ثلاث طائرات بدون طيار معادية فوق منطقة دنيبروبتروفسك.

وقال ريزنيشنكو:"إن عسكريين من القيادة الجوية الشرقية تمكنوا من تدمير ثلاث طائرات بدون طيار من طراز كاميكازي، تابعة للقوات الروسية فوق المنطقة الليلة الماضية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.