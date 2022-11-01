أمطار متوسطة على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى..فيديو

كتب محمود راغب

تشهد عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى أمطار متوسطة ورعدية على أنحاء متفرقة، وذلك تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق متفرقة بالجمهورية.

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب الصعيد ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪ ، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 40٪ ، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 60٪، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 50٪ .

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.