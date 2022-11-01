اليوم السابع
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أكاديمى جزائرى: القمة العربية شهدت حضورا تاريخيا للقادة العرب وتناقش كل الملفات

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 07:37 م
أكاديمى جزائرى: القمة العربية شهدت حضورا تاريخيا للقادة العرب وتناقش كل الملفات القمة العربية
ماجد تمراز

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قال الدكتور رضوان بوهيدل، الأستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر، إن قياس نجاح أو فشل أى قمة يتم من خلال الحضور، مشيرا إلى أن الحضور في القمة العربية بالجزائر كان كبيرا، وحضره القادة العرب، وعلى رأسهم مصر والجزائر وتونس والمملكة العربية السعودية وغيرهم.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يذاع على قناة الحياة: "قمة الجزائر سيسجل لها حضور تاريخي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتريش، والذى سيكون شاهدا على هذه القرارات والإشراف على تنفيذها".

 

وقال: "سيكون هناك حديث عن 19 أو 20 بندا، في إطار ما نسميه بالمصالحة العربية العربية، وستيم التركيز على عدد من القضايا العربية الهامة، ومن بينها الأزمة الفلسطينية وما يحدث في ليبيا، بالإضافة إلى سوريا وإعادتها للحضن العربي".


القمة العربية

جامعة الدول العربية

الجامعة العربية

الجزائر



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