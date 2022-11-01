أطعمة ممنوعة حال إصابتك بالصداع النصفي.. أبرزها الشوكولاتة

فاطمة ياسر

الشعور بالصداع النصفي يعد من الأمراض أو الإصابات المزعجة، التي تعوق ممارسة المصاب للحياة، وتتسبب في التعرض لألم في الرأس صعبة التحمل أيضا، وهناك العديد من الأطعمة والمشروبات الممنوعة على الشخص المصاب بالصداع النصفي، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع “EVERYDAYHEALTH”:

-الشوكولاتة، لأنها تحتوي علي النترات التي تحفز الصداع النصفي، كما أنها تحتوي مواد كفينيل إيثيل أمين التي تجعلك تشعر أكثر بالصداع النصفي.

-الأطعمة التي تحتوي علي نسبة عالية من السكر، تزيد من نوبات الصداع النصفي، مما تؤدي للزيادة بالشعور بحدة الصداع النصفي، ومن ضمن هذه الأطعمة المعجنات والمخبوزات والحلويات.

-الكافيين، يعد من الأمور التي تزيد من حدة الشعور بالصداع النصفي، فتناول الشاي أو القهوة أو أي مشروب غني بالكافيين يزيد من حدة الصداع النصفي، فهي إحدي محفزات لزيادة نوبات الصداع النصفي.

-المكسرات، بالرغم من فوائدها الكثيرة التي لا غني عنها، ولكن تناولك لها يزيد من حدة الشعور بالصداع النصفي، ولذا يجب التقليل من تناولها.

وأوضح التقرير، أنه يتعرض المصابون بالصداع النصفي إلى نوبات تزيد من تعرضهم للشعور بالدوخة والدوار الشديد، ولذا يجب تجنب الأطعمة السابق ذكرها سابقا حتي لا يتعرضون للإصابة بالنوبات الشديدة للصداع النصفي.

ومن ضمن المضاعفات الشديدة التي يتعرض لها الأشخاص المصابون بالصداع النصفي، ومنها الغثيان، والقيء، ومشكلات في الرؤية، والشعور بوخز وتنميل في اليدين أو القدمين.