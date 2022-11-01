أسوشيتدبرس: ترامب ملهم كثير من المرشحين الجمهوريين للكونجرس

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن ثلاثة على الأقل من الجمهوريين الذين يترشحون على مقاعد مجلس النواب الأمريكى قد حضروا مسيرة "أوقفوا السرقة" يوم 6 يناير 2021، وتوجهوا نحو مبنى الكابيتول الأمريكى خلال مساعى وقف انتخاب جو بايدن فى هذا اليوم، فيما يعرف بأحداث اقتحام الكونجرس.

وأوضحت الوكالة أن عددا لا يحصى من المرشحين الجمهوريين الآخرين يتشككون إزاء انتخابات 2020 وينكرون هزيمة ترامب. ومن بين هؤلاء المرشحين أيضا محاربون شاركوا فى حربى العراق وأفغانستان، وأصحاب مشروعات صغيرة ومجموعة هى الأكثر تنوعا جغرافيا وعرقيا وثقافيا من الجمهوريين فى العصور الحديث من الساعين لمقاعد فى الكونجرس، والكثير منهم قادمون جدد لعالم السياسة، مثلما كان ترامب فى عام 2016، والذين لم يتولوا أى منصب بالانتخاب من قبل.

وذهبت الوكالة إلى القول بأن قائمة مرشحى مجلس النواب من الجمهوريين فى انتخابات 2022 النصفية تشمل جيلا جديدا من القادمين من خارج عالم السياسة والشعبويين وبعض المتشددين الذين يمكن أن يحدثوا حالة من الجدل فى الكابيتول. وسيكون هؤلاء أغلبية غير مختبرة وربما جامحة لو فاز الجمهوريون بمجلس النواب فى انتخابات الثامن من نوفمبر.

وقال جون فيهرى، المخطط الإستراتيجى الجمهورى الذى عمل متحدثا لرئيس مجلس النواب الأسبق الجمهورى دينس هاسترت، إن ترامب هو ملهم كل هؤلاء، ولا يحاول الكثيرون أن يكونوا معتدلين، فهم يحاربون من أجل معتقداتهم.

وتزداد ثقة الجمهوريين بأنهم سيفوزون بأغلبية فى مجلس النواب، ويواجهون الديمقراطيين فى خريطة سياسية متسعة. وعادة ما يعانى حزب الرئيس من انتكاسات فى الانتخابات النصفية، ويعانى الديمقراطيون فى ظل تراجع شعبية بايدن وعدم ارتياح الناخبين بسبب ارتفاع التضخم.