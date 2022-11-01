اليوم السابع
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أزهر أسوان ينظم مسابقة اختراق الضاحية بعنوان "أنا الراقى بأخلاقى".. صور

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 03:19 م
أزهر أسوان ينظم مسابقة اختراق الضاحية بعنوان "أنا الراقى بأخلاقى".. صور أزهر أسوان ينظم مسابقة اختراق الضاحية بعنوان " أنا الراقى بأخلاقى"
أسوان – عبد الله صلاح

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نظمت إدارة رعاية الطلاب، بالإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، اليوم، الثلاثاء، مسابقة اختراق الضاحية لمسافة 7 كم بمركز إدفو، للمرحلة الثانوية علي مستوي المنطقة بإدارة إدفو، تحت عنوان "أنا الراقي بأخلاقى".
 
حضر الفعاليات، الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، والشيخ مصطفى عبد الجليل، مدير التعليم الإعدادى، ومحمد منير، مدير إدارة رعاية الطلاب، وعيسى سلام، مدير إدارة إدفو التعليمية الأزهرية.
 
بدأ السباق، من نقطة الانطلاق طريق الغنيمية الصحراوي وصولاً حتى نقطة النهاية بمعهد الحاجر الإعدادي بنين، وشارك فى السباق نحو 75 طالباً يمثلون 23 معهداً ثانوياً، وسط تأمين رجال الأمن.
 
وأسفر السباق عن فوز عبد الوهاب حامد أحمد، معهد إدفو الثانوى، بالمركز الأول، ومحمد أحمد صبرى، معهد الكاجوج الثانوى، بالمركز الثانى، ومحمد يوسف صالح، معهد الكاجوج الثانوى،
 
بالمركز الثالث، ومحمد عبد الحكيم محمد، معهد كوم أمبو الثانوى، بالمركز الرابع، ومحمد رجب محمد، معهد الكاجوج الثانوى، بالمركز الخامس، وأحمد سعد الدين أحمد، معهد المويسات الثانوى، بالمركز السادس، ومن المقرر أن يتم تصعيد هؤلاء الطلاب للمشاركة في المنافسات التي ستقام على مستوي الجمهورية.
 
من جهته، قدم محمد منير، مدير إدارة رعاية الطلاب الشكر لرجال الداخلية على ما بذلوه من جهد لتأمين السباق، كما قدم شكره لمدير إدارة إدفو التعليمية، وموجهي التربية الرياضية ومشرفي المسابقات بالإدارة، وتقديره أيضاً للطلاب المشاركين والمعلمين لتعاونهم في نجاح السباق.
 
المشاركون
المشاركون

قيادات الأزه والطلاب خلال الفاعليات
قيادات الأزه والطلاب خلال الفاعليات

الطلاب المتنافسون
الطلاب المتنافسون

جانب من السباق
جانب من السباق
 

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