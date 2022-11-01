أخلاقنا الجميلة.. إزاى تخلى ابنك يسمع الكلام بكل سهولة.. إنفوجراف

هذه الأيام نجد أسلوب تربية الأطفال تغير بعض الشىء، وهناك أساليب وآداب فى كيفية التعامل مع الطفل الذى لا يسمع كلام الآباء، ولهذا يجب تعليمه شعار أخلاقنا الجميلة الذى يحث على احترام الأبناء للآباء وتنفيذ ما يطلب منهم باحترام وحب.

الإيجاز فى الكلام مع ابنك حتى لا يتشتت إدراكه النظر فى عينى طفلك وقت الكلام لجعله ينتبه بالكامل وتعويده على الاستماع واحترام الآخر الأطفال يحبون التقليد وإذا استمع الأب لطفله بتركيز فإنه بالتأكيد سيسمع حديث الأب ويصغى له التحلى بالهدوء وعدم الصياح فى وجه طفلك لأن الأب عندما يغضب فإنه يوضح لابنه أنه غير مسيطر بشكل كافٍ ومع مرور الوقت لن يمتثل الابن للصياح.