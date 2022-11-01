اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. توفير مستلزمات الإنتاج لمصانع السلع الغذائية ودخولها للأسواق

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:12 ص
أخبار × 24 ساعة.. توفير مستلزمات الإنتاج لمصانع السلع الغذائية ودخولها للأسواق الدكتور على المصيلحى وزير التموين
إعداد مدحت وهبة

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أخبار × 24 ساعة

التموين

مستلزمات الإنتاج لمصانع السلع الغذائية

مصانع السلع الغذائية

السلع الغذائية



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