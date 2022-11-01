أخبار × 24 ساعة.. توفير مستلزمات الإنتاج لمصانع السلع الغذائية ودخولها للأسواق

إعداد مدحت وهبة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها :

التموين: أكثر من مليون طن أرز سيكون متوفرا قبل نهاية شهر ديسمبر

التعليم توجه المديريات باستغلال الموارد المتاحة لطباعة أسئلة امتحان الشهر

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

التموين: توفير مستلزمات الإنتاج لمصانع السلع الغذائية ودخولها إلى الأسواق

وزير الصحة: الشبكة الوطنية للطوارئ فكرة الرئيس السيسي منذ 4 سنوات

التموين تعلن بدء الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالجمارك غدا

القوى العاملة تسلم إعانات الوفاة والإصابة لأسر العمالة غير المنتظمة ضحايا حادث البحيرة

محافظ الجيزة: ننسق مع الغرفة التجارية لإقامة منافذ سلعية ومراقبة الأسعار