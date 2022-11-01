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أحمد عنانى عميدًا لطب بشرى ووليد يوسف للأسنان بجامعة الزقازيق

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:56 ص
أحمد عنانى عميدًا لطب بشرى ووليد يوسف للأسنان بجامعة الزقازيق الدكتور عاطف حسين رئيس جامعة الزقازيق
الشرقية - فريق المحافظات

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين عمداء لثلاث كليات بجامعة الزقازيق وقدم الدكتور عاطف حسين، رئيس جامعة الزقازيق التهنئة بصدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور أحمد محمد الهادي محمد عنانى، عميدًا لكلية الطب البشري جامعة الزقازيق، والذى  يعمل أستاذا  بقسم قسم الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب، وشغل منصب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية .

كما  صدر القرار الجمهورى بتعيين الدكتورة  نادية محمد الصاوي جعفر، عميدا لكلية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق والتى  تعمل أستاذا بقسم الألعاب بكلية التربية الرياضية بنات.

كما أصدر القرار الجمهورى بتعيين الدكتور وليد أحمد عبد الله يوسف، عميدا لكلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة الزقازيق، والذى يعمل أستاذا  بقسم جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب وجراحة الفم والأسنان، وشغل منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

عميد طب اسنان
عميد طب اسنان

 

عميد طب بشرى
عميد طب بشرى

 

عميدة تربية رياضية بنات
عميدة تربية رياضية بنات

 

 

 


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