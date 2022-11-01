أبو الغيط يهنئ دا سيلفا لإعادة انتخابه رئيسا للبرازيل

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

وجه الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رسالة تهنئة إلى الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية البرازيلية.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط أعرب في تهنئته عن تقديره للشراكة القائمة التي تربط بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية من خلال التعاون العربي الأمريكي الجنوبي (ASPA) والذي بدأه دا سيلفا في عام 2005 بعقد أول قمة عربية أمريكية جنوبية في برازيليا، موضحاً التأثير الإيجابي لتعاون الـASPA على العلاقات العربية الأمريكية الجنوبية، ومؤكدا على أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعة العربية والبرازيل.

وذكر رشدي أن رسالة ابو الغيط تضمنت اشارة لمواقف البرازيل التي طالما ارتبطت بمبادئ العدالة والشرعية الدولية، وتطلعا الى دعم البرازيل للقضية الفلسطينية العادلة، ولسعي الفلسطينيين لانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.