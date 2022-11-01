اليوم السابع
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أبو الغيط لميقاتى: الجامعة العربية تدعم لبنان لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 02:44 م
أبو الغيط لميقاتى: الجامعة العربية تدعم لبنان لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة جانب من اللقاء
رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

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بيشوى
 
 
التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء في الجزائر التى تحتضن القمة العربية، برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتى. 
 
وأوضح جمال رشدى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن اللقاء تناول مجمل الوضع اللبناني، بما في ذلك التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية قبيل الدخول في فترة الشغور الرئاسي، حيث اعتبر أبو الغيط أن استمرار الشغور الرئاسي لفترة قد يطول أمدها، سيكون له تبعات سلبية علي لبنان في ظل التحديات الراهنة التي تواجهه. 
 
وأضاف المتحدث، أن الامين العام أكد على دعم الجامعة العربية الكامل للدولة اللبنانية من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، مشددا على أهمية اضطلاع الحكومة الحالية بالإصلاحات الضرورية المطلوبة، وفي ذات الوقت اضطلاع السياسيين اللبنانيين بمسؤوليتهم، وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات أخرى وصولا لتوافقات تفضي إلى إنهاء الانسداد السياسي والحيلولة دون الدخول في فراغ رئاسي لا تتحمله البلاد.
 
ومن جانبه، أعرب دولة الرئيس نجيب ميقاتي عن تقديره للدور الذي تقوم به الجامعة العربية من أجل مواكبة لبنان في مختلف المحطات والتحديات التي تواجهه، وتطلعه لمواصلة هذا الدور بنشاط وفعالية في سبيل حشد الدعم العربي للبنان ومساعدة شعبه  على تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة التي يمر بها.

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