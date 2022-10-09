34,4 % زيــادة بالقـروض الاستثمـارية قصيرة الأجل الممنـوحـة للمـزارعيـن

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعى عام 2020 / 2021 ومن أهم مؤشراتها بلــغ عــــدد الجمعيـــات التعاونيـــة الزراعيــة 6049 جمعيــة عــام 2020 / 2021 وتحتـل الجمعيات التعاونية للإئتمان الزراعى المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 4517 جمعيـة بنسـبة قـدرها 74.7٪ تليهـا الجمعيـات التعاونيــة للإصـلاح الزراعــى 760 جمعـيـــة بنـسـبــة قــدرهــــا 12.6 ٪ ثم الجمعـيات التعاونيــة للأراضـــي المستصـلحـة 671 جمعية بنسبــة قدرهــا 11.1 ٪ ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائيــة 101 جمعية بنسـبة قــدرها 1.7 ٪ من إجمالي عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية.

وبلغ أجمالي القروض الاستثمــارية الممنوحــة للمزارعيــن والمشــروعات الزراعية 19,8 مليـار جنيـه عام 2020 / 2021 مقـابـل 16,7 مليـار جنيــه عام 2019 / 2020 بزيــادة بلغـــت نسبتها 18,5٪ موزعة بواقع بلغـت القـروض قصيـرة الأجـل 7,6 مليـار جنيـه عــام 2020 / 2021 مقـابـــــل 5,7 مليـــــار جـنيـــه عـام 2019 / 2020 بزيـادة بلغـت نسبتها 34,4٪. وذلك نتيجـة زيادة في قيمة قروض أعمال مرتبطة بالزراعة بنسبة 36,8٪.

وبلـغ إجـمالي القـروض متوسـطـة الأجـل 11,3 مليـار جنيــه عــــام 2020 / 2021 مقـابــل 10,2 مليــار جنيــه عــام 2019 / 2020 بزيادة بلغت نسبتها 11.2٪ وترجـع الزيادة نتيجـة الزيــادة في القروض الخاصـة بأعمال مرتبطة بالزراعة بنسبة 78,2٪، كما بلـغ إجمالي القـروض طـويـلة الأجـل 853,0 مليـون جنيـه عـام 2020 / 2021 مقابـل 858,1 مليـون جنيه عــام 2019/ 2020 بانخفاض بلغت نسبتها 0,6٪ وذلك لعدم منح قروض خاصة بأنشاء بساتين.