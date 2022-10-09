وكيل تعليم الغربية يحيل معلما للتحقيق بعد صفعه تلميذا على وجهه بالمدرسة

الغربية عادل ضرة

أحال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، معلما بمدرسة محمد نجيب للتعليم الأساسي بطنطا، للتحقيق، بسبب تعديه بالضرب على تلميذ بالصف السادس الابتدائي وصفعه على وجهه.

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية قد تلقى شكوى بتعرض التلميذ للصفع على وجهه من أحد المدرسين بالمدرسة.

وفتح وكيل الوزارة تحقيقا في الواقعة وتبين صحتها، وعلى الفور أحال المعلم للتحقيق العاجل في الواقعة، واستقبل وكيل وزارة التربية والتعليم الطالب أحمد المحلاوي بمكتبه، مؤكدا أنه لا تهاون مطلقا مع أى معلم يقوم بالتعدي على أي طالب بالمدرسة، مضيفاً أن استخدام العقاب البدني ممنوع نهائيا داخل المدارس ويعرض فاعله للمساءلة القانونية والجنائية.