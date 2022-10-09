وكيل أوقاف الأقصر يكشف تفاصيل حصاد الأنشطة الدعوية والإدارية بالمديرية

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد عبد الدايم وكيل الأوقاف بمحافظة الأقصر، تفاصيل حصاد الأنشطة الدعوية والإدارية بالمديرية على مدار الـ30 يوماً الماضية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه شمل الحصاد اعتماد عدد 4 مساجد لعقد فعاليات مجالس الإقراء بها، وعقد 5 ندوات ضمن فعاليات الأسبوع الثقافى الثانى بأوقاف الاقصر، وعقد عدد 33 درس من الدروس المنهجية، وعقد عدد 2424 جلسة بمساجد حق الطفل الصيفى، وعقد عدد 3 محاضرات تثقيفية بالاشتراك مع قصر الثقافة، واعتماد عدد 8 مساجد لعقد فعاليات برنامج المنبر الثابت، وعقد عدد 1 برنامج تدريبى مع جامعة الاقصر فى برنامج الارشاد النفسى لعدد 50 امام.

وأضاف الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه نجحت المديرية خلال الفترة الماضية فى فرش مسجد السلام بقرية الروافعه بالبياضية بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 186 متر، وفرش مسجد مامون الطواب بالكرنك بمدينة الاقصر بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 256 متر، وفرش مسجد الحاج حسن بقرية الدير بإسنا بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 249 متر، وقام بجولة ميدانية فى مدينة إسنا للمرور على المساجد، كما تم إصدار 131 إخطار عقاب لبعض العاملين بالمديرية، وتم إصدار عدد 5 بطاقة رعاية صحية لبعض العاملين بالمديرية، وإصدار عدد 15 قرار إحالة للتقاعد لبعض العاملين بالمديرية.

وفى القطاع الهندسى ونسب التنفيذ بالعمليات الجارية، تم العمل فى صيانة وترميم مسجد الرحمن بقرية الحبيل بمركز ومدينة البياضية بنسبة انجاز بلغت 75 %ومازال العمل فيه جارياً، ومسجد ابو سلام بارمنت الحيط بمركز ومدينة أرمنت بنسبة انجاز بلغت 45%ومازال العمل فيه جارياً، ومسجد الإيمان بالغريرة بقرية اصفون بمركز ومدينة اسنا بنسبة انجاز بلغت 75% وما زال العمل فيه جارياً، وصيانة وترميم مسجد النقشبندى بالحميدات شرق اسنا بنسبة انجاز بلغت95% وما زال العمل فيه جارياً، ومسجد السلام بنجع ابو قليعى بحاجر ارمنت بمركز ومدينة أرمنت بنسبة انجاز بلغت 80%ومازال العمل فيه جارياً، ومسجد الشيخ موسى الزينية بحرى بمركز ومدينة الزينية بنسبة انجاز بلغت 40%ومازال العمل فيه جارياً، ومسجد السلام بالرزيقات بمركز ومدينة أرمنت بنسبة انجاز بلغت 95%ومازال العمل فيه جارياً، ومسجد الخن ببندر اسنا بمركز ومدينة اسنا بنسبة انجاز بلغت 15%ومازال العمل فيه جارياً، ومسجد العبادين قامولا بمركز ومدينة القرنة بنسبة انجاز بلغت 75%ومازال العمل فيه جارياً، ومسجد احمد ابراهيم بالزناقطة بمنشاة العمارى بمدينة الاقصر بنسبة انجاز بلغت 45%ومازال العمل فيه جارياً، ومسجد العطلات باصفون باسنا بنسبة انجاز بلغت 40%ومازال العمل فيه جارياً، ومسجد أبوبكر الصديق بارمنت بمركز ومدينة أرمنت بنسبة انجاز بلغت 60%ومازال العمل فيه جارياً.

كما قامت المديرية باستلام عدد 275 زى أزهرى من الوزارة، وعقد فعاليات مسابقة التصفية المحلية للقرآن الكريم وتقدم لها عدد 18 متسابق، وفى البر والخيرات وخدمة المجتمع قامت المديرية بإهداء محافظة الأقصر ممثلة فى مديرية التضامن الإجتماعى عدد 4 طن لحوم من مشروع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام، لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، كما تم إفتتاح مسجد السلام بقرية الروافعه بمركز ومدينة البياضية يوم الجمعة الموافق 9/9/2022.