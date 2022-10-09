وفد زراعة الوادى الجديد يشارك فى ندوات مهرجان أسوان الدولى للتمور

الوادي الجديد- فريق المحافظات

شارك وفد من مديرية الزراعة بالوادي الجديد برئاسة الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة فعاليات اليوم الثاني لمهرجان أسوان الدولى السادس للتمور، بمشاركة عربية واسعة، حيث رافق وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة كلا من الدكتور صلاح محمود جميل -مدير المحطة الاقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد وعماد فودة مسئول المعمل المركزى للنخيل و المهندس عماد بحر مدير ادارة المكافحة .

وإفتتح الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى الندوة العلمية للمهرجان الدولى السادس للتمور المصرية بأسوان بمشاركة 18 خبيرا وباحثا أكاديميا متخصصا بزراعة النخيل وإنتاج التمور من مختلف المؤسسات الحكومية والمراكز البحثية من عدد من الدول العربية وذلك ضمن 4 جلسات علمية حيث شملت محاور الندوة الخبرات الإقليمية في زراعة النخيل وإنتاج التمور، والمعاملات والممارسات الزراعية والتصنيعية الجيدة، ومواصفات وتسويق وتصدير التمور، واستراتيجية تطوير قطاع التمور والفرص الاستثمارية.

وترأس الجلسة الأولى الدكتور محمد الأنصارى ، والتى عقدت بعنوان الخبرات الإقليمية فى زراعة النخيل وإنتاج التمور ، وكانت الجلسة العلمية الثانية بعنوان المعاملات والممارسات الزراعية والتصنيعية الجيدة برئاسة الدكتور محمد عادل صبري ، فيما كانت الجلسة العلمية الثالثة بعنوان مواصفات وتسويق وتصدير التمور برئاسة الدكتور حسن الشقطى

وكانت الجلسة العلمية الرابعة بعنوان استراتيجية تطوير قطاع التمور والفرص الإستثمارية برئاسة الدكتور شريف الشرباصى .