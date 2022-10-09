"وصل الخير 3" تصل إلى محافظة الإسماعيلية ضمن مبادرة حياة كريمة

وصل إلى محافظة الإسماعيلية الآلاف من صناديق المواد الغذائية ضمن مبادرة "وصل الخير 3" لخدمة أهالينا فى القرى بمحافظة الإسماعيلية وذلك ضمن إجراءت الحماية الاجتماعية، التى تتم من خلال توزيع صناديق الخير فى 8 مراكز بالمحافظة بمناسبة أعياد أكتوبر والمولد النبوى وتم وصول عدد كبير من صناديق المواد الغذائية إلى مركز الإسماعيلية وفايد وابوصوير والقصاصين والتل الكبير والقنطرة غرب ومدينة الإسماعيلية والقنطرة شرق.

واكد الدكتور محمد ترك منسق عام المبادرة بمحافظة الاسماعيلية أن القافلة هى ضمن الموجة الثالثة لمجموعة قوافل ستغطى كافة مراكز المحافظة تباعا وليستفيد بها أكبر عدد من الأسر فى القرى والتوابع.

وأشار ترك أن جهود المؤسسة مستمرة لاستكمال حملة توزيع قوافل وصل الخير فى مختلف أنحاء محافظات الجمهورية تباعا على الفئات الأولى بالرعاية بجانب أعمال التطوير والإنشاءات التى تتم فى القرى المدرجة بالمبادرة.

وأضاف ترك أن توزيع العبوات الغذائية بمحافظة الإسماعيلية يأتى إيمانا من مؤسسة حياة كريمة تجاه المواطنين الاكثر إحتياجا فى مختلف أنحاء المحافظة عن طريق فرق المتطوعين والمتابعة الميدانية فى القرى المدرجة والغير مدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.