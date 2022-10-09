وزير خارجية أوكرانيا يدعو "الشركاء" لتسريع تسليم أنظمة الدفاع الجوى والصاروخى

وكتب كوليبا تغريده عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية: أن أوكرانيا بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي وصاروخية أكثر حداثة لإنقاذ حياة الأبرياء..مشيرًا إلى الهجمات الروسية الأخيرة على مدينة "زابوروجيا" الجنوبية.

وأضاف كوليبا: أن روسيا تواصل الهجمات الصاروخية ضد المدنيين في زابوروجيا، وكان آخرها شن 12 غارة على مناطق سكنية خلال الليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا فضلا عن اصابة العديد. نحن بحاجة ماسة إلى أنظمة دفاع جوية وصاروخية أكثر حداثة لإنقاذ حياة الأبرياء. إنني أحث الشركاء على تسريع عمليات التسليم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.