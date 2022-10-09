اليوم السابع
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وزير الاتصالات يشارك فى فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس بدبى

الأحد، 09 أكتوبر 2022 10:20 ص
وزير الاتصالات يشارك فى فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس بدبى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد

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غادر القاهرة صباح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأس وفد رفيع المستوى متوجها إلى مدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة فى زيارة لمدة يومين للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ42 لفعاليات معرض ومؤتمر "جيتكس جلوبال" الذى ينعقد خلال الفترة من 10 وحتى 14 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 5000 شركة عارضة، وأكثر من 100 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة.
 
 
ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت على هامش مشاركته فى المؤتمر؛ عددا من اللقاءات مع مسئولى كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون المشترك، واستعراض القدرات والمزايا التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، والفرص الاستثمارية المتاحة به.
 
 
كما سيشارك الدكتور عمرو طلعت فى إحدى الجلسات الرئيسية ضمن فعاليات المؤتمر يتناول خلالها تطورات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وأهم الإنجازات ذات الصلة بصناعة تكنولوجيا المعلومات.
 
الجدير بالذكر أن الدورة الـ42 لفعاليات معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال تهدف إلى تسليط الضوء على  الابتكار التكنولوجي وعدد من الموضوعات التكنولوجية الهامة  ومنها مجالات التكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعي،  وعلوم البيانات، والميتافيرس والحلول المالية الرقمية.
 
 
 

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دبي



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