وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 13 طن قمامة وردش ومخلفات

الشرقية - فريق المحافظات

رفعت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية، 13 طن قمامة وردش ومخلفات مبانى من مراكز الزقازيق وأبو كبير وكفر صقر وبلبيس وههيا ومدينة القنايات بواقع 692 نقلة خلال شهر سبتمبر الماضى.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة بتكثيف عمليات النظافة اليومية للحفاظ على الشكل الجمالي والحضارى للمحافظة، مؤكداً رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالإستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو إنبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية أنه خلال شهر سبتمبر الماضى قامت وحدة التدخل السريع برفع 13840 طن قمامة وردش ومخلفات مبانى من مراكز الزقازيق وأبو كبير وكفر صقر وبلبيس وههيا ومدينة القنايات بواقع 692 نقلة خلال 26 يوم عمل، حيث تم رفع 5380 طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بالغار والوحدة المحلية بالزنكلون بمركز الزقازيق بواقع 269 نقلة، كما تم رفع 3560 طن قمامة وردش من النقطة العشوائية بمركز أبوكبير بواقع 178 نقلة، كما تم رفع 1380 طن قمامة ومخلفات مبانى من النقطة العشوائية القديمة بمركز كفر صقر بواقع 69 نقلة، فضلاً عن رفع 1720 طن قمامة من نقطة التجمع العشوائية بوسط مدينة بلبيس بواقع 86 نقلة، بالإضافة إلى رفع 900 طن قمامة من النقطة الوسيطة بمركز ههيا بواقع 45 نقلة، وكذا تم رفع 900 طن قمامة من النقطة الوسيطة بمدينة القنايات بواقع 45 نقلة و توصيلها للمدفن الصحي بالخطاره ، كما تم عمل الصيانة الدورية للمدفن الصحي بالخطارة وتسوية المطالع لمنع حدوث الإشتعال الذاتى بالخلية، وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و2 لودر.

وأكد محافظ الشرقية استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة ، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من الفيروسات، وحفاظاً على المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المحافظة.